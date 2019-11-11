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Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Ünye Nuriye Mahallesi mevkisinde Giresun istikametine gitmekte olan Uğur Dizdar (29) idaresindeki 28 AAE574 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Ünye Nuriye Mahallesi mevkisinde Giresun istikametine gitmekte olan Uğur Dizdar (29) idaresindeki 28 AAE574 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir saat trafiğe kapatıldı. Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken, asfalt adeta beyaza boyandı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Uğur Dizdar sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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