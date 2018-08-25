Karadeniz Sahil Yolu'nda dönüş yoğunluğu

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, Cevizdere Köprüsü'nün bir tarafının yıkılması nedeniyle ulaşımın tek köprüden çift yönlü sağlanması Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinden dönen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Ünye'de, 8 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde bir tarafı yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımın tek köprüden çift yönlü sağlanması, araç yoğunluğuna neden oldu. Trafikte uzun süre kalan sürücüler, zor anlar yaşadı.

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