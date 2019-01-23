Karadeniz Sahil Yolu'nda minibüs alev alev yandı

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeki servis minibüsü alev aldı. Can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen minibüsün motor bölümü aniden alev aldı. Sürücü, son anda servis minibüsünden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs tamamen yandı.

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