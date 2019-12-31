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  4. Karadeniz Teknik Üniversitesine 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesine 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde 6, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3, Tıp Fakültesinde 2, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Bilimleri fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulunda 1'er profesör görevlendirilecek.

Tıp Fakültesine 5, Mühendislik, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mimarlık fakültelerine 4'er, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Orman ile Fen fakültelerine ise 2'şer doçent atanacak.

Tıp Fakültesine 19, Eczacılık Fakültesine 5, Sürmene Deniz Bilimleri ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine 2'şer, Diş Hekimliği, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Edebiyat ve Orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Ayrıca Rektörlük örgütüne 5, Tıp Fakültesine 4, Mimarlık Fakültesine 2, Eczacılık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Edebiyat ve Fen fakülteleri ile Araklı Ali Cevat Özyurt ile Sürmene Abdullah Kanca Meslek yüksekokullarına 1'er araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 10 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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