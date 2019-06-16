Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB), özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına, risk paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çok çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu KTKB'nin 2019 Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı, Bülent Aksu’nun başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

Aksu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KTKB'nin, 20 yıllık faaliyet süreci boyunca sağlam bir bölgesel kalkınma bankasına dönüştüğünü ifade ederek, "KTKB'nin, özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına, risk paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çok çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." diye konuştu.

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