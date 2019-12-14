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Karadeniz ülkelerinin problemleri masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Karadeniz Zirvesi"nde birçok ülkeden alanında uzman kişilerin katılımıyla Karadeniz ülkelerinin sorunları değerlendirildi ve iş birlikleri konuşuldu."Uluslararası Karadeniz Zirvesi: Bölgesel ve Uluslararası İş birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyumda, Karadeniz ülkelerinin çeşitli alanlarda durumu değerlendirildi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Karadeniz Zirvesi"nde birçok ülkeden alanında uzman kişilerin katılımıyla Karadeniz ülkelerinin sorunları değerlendirildi ve iş birlikleri konuşuldu.
"Uluslararası Karadeniz Zirvesi: Bölgesel ve Uluslararası İş birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyumda, Karadeniz ülkelerinin çeşitli alanlarda durumu değerlendirildi. Sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği sempozyuma birçok ülkeden alanında uzman kişiler katıldı.
Program açılışını gerçekleştiren TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, Karadeniz ülkelerini bir araya getirebilmek ve iş birliklerini geliştirebilmek adına yapılan çalışmalar için çok mutlu olduklarını belirtti. Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu Genel Başkanı Cemil Bilge, "Kıtalar arasındaki yolların kesiştiği kavşakta yer alan Türkiye, coğrafi konumunun oluşturduğu fırsatları değerlendirmek, olumsuz etkileri kazanımlara dönüştürmek ve konumunun yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundadır. Türkiye dışında yaşayan herkese, ülkemizin kendine özgü değerlerinin, tarihinin, dil ve edebiyatının, arkeolojik varlığının, bilim yaşamının, sanatının, mimarisinin, mutfağının, geleneklerinin, inançlarının, rol modellerinin, spor yaşamının çeşitli etkinliklerle dış dünyaya yansıtılması için çaba gösterilmektedir. Bu bağlamda, çeşitli ülkelerde geniş kitlelere hitap eden, çok sayıda kültürel, ekonomik, sosyal, turizm, tarım alanlarında iş birliğimizi geliştirmek, birlik içinde projeler üretmek, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek adına projeler üretmekteyiz. İnanıyorum ki birçok alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle benimsediğimiz bu değerli amacı daha fazla bölgeye taşıyacağız" dedi.
Üç panel halinde gerçekleştirilen "Uluslararası Karadeniz Zirvesi"nde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden katılan toplam 14 konuşmacı Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler arasında siyasi sorunlar ve iş birliği imkanları, tarihsel perspektiften Karadeniz’de ilişkiler, enerji, kültür, turizm ve askeri işbirliği alanlarına yönelik bildiriler sundu.
İlk panelin moderatörlüğünü yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ertaç Ergüven, özellikle Karadeniz ülkeleri ilişkilerinin daha da fazla ilerlemesi gerektiğini ve bu ilerleyen ilişkiler neticesinde önemli iş birliklerinin gelişebileceğini belirtti.

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