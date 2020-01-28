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Karadeniz yaylaları kış mevsiminin tüm güzelliğini yansıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Karadeniz yaylalarında karla kaplı uçsuz bucaksız ladin ormanları, kış mevsiminin tüm güzelliğini ortaya çıkartıyor.Ordu’nun Kabadüz ilçesinde karla kaplı ladin ormanlarının eşsiz güzelliğini her gün yüzlerce ziyaretçi görmeye geliyor.

Karadeniz yaylalarında karla kaplı uçsuz bucaksız ladin ormanları, kış mevsiminin tüm güzelliğini ortaya çıkartıyor.
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde karla kaplı ladin ormanlarının eşsiz güzelliğini her gün yüzlerce ziyaretçi görmeye geliyor. İlçenin bin 600 rakımlı Yokuşbaşı mevkisinden itibaren başlayan ladin ormanları, yağan karla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Şehrin gürültüsünden kaçanlar soluğu ilçenin tek mesire alanı olan ve Yokuşbaşı mevkisinde bulunan Eminem Mesire Alanı’nda alıyor.
Mesire alanına gelen ziyaretçiler isterlerse kamp yapabiliyor, veya otelde konaklayabiliyor.
Eminem Mesire Alanı’na gelen Meryem Cingirt, muhteşem bir manzara ile karşılaştığını söyledi. Karla kaplı ormanın içinde insanın kendisini bulduğunu belirten Cingirt, "Herkesin burayı görmesini mutlaka istiyorum. Bu yıl kar Ordu merkeze hiç yağmadı. Ancak buralar da her yer karla kaplı. Çok güzel bir manzara var. İnsan burada yaşama daha çok sarılıyor" dedi.
Buraların cennetten bir köşe olduğunu ifade eden Murat Alaçam ise ”Karadeniz yaylaları insana kış mevsiminin tüm güzelliğini yaşatıyor. Burayı o kadar çok seviyorum ki sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Buraların kış mevsimindeki güzelliğini insanı mest ediyor” diye konuştu.

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