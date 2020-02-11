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Karadeniz yaylaları kışın başka güzel

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Ordu'daki Kabadüz ilçesinde bulunan Turnalık Yaylası kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe büründü. Ladin ormanları ve yayla evleriyle görenleri kendisine hayran bırakan Turnalık Yaylası seyrine doyumsuz manzarlara ev sahipliği yapıyor.

Kabadüz ilçesinde üç gün boyunca etkili olan kar yağışıyla bin 600 rakımlı Turnalık Yaylası'nda kar altında kalan orman ve evler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yaylada büyüleyici kar güzelliği havadan görüntülendi.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yaylada evlerde adeta kara gömülürken, ladin ormanları ise görenlere doyumsuz manzara oluşturdu.

Türkiye'nin denize en yakın Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yaylada doğaseverler ve kayak tutkunları eşsiz manzaranın içinden geçerek kayak merkezine ve Çambaşı Yaylası'na ulaşıyorlar. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Turnalık Yaylası kar kar yağışı

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