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Karadeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatillerini Karadeniz'de doğa ile baş başa geçirenler, yaylalara akın etti.

Karadeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatillerini Karadeniz'de doğa ile baş başa geçirenler, yaylalara akın etti. Bölgede bayram tatili nedeniyle gözde turizm merkezlerindeki konaklama tesisleri yüzde yüz doldu.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatillerini eşsiz doğası ile ilgi çeken bölgede tatillerini geçirenler, bulutların üzerindeki yaylalara çıktı, yöresel lezzetlerin tadına baktı. Tulum ezgileri dinleyen tatilciler, yaylada müzisyenlerin çaldığı ud ve klarnet enstrümanlarıyla keyifli anlar geçirdi. Tatilciler, ahşap evlerin önünde, sis bulutlarının üzerinde anı fotoğrafı çektirerek, doğa yürüyüşü de yaptı. Rize'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında Pokut, Petran ve Çat yaylaları geldi.
Tatilciler, bayramda gezdikleri Karadeniz'in eşsiz doğasına hayran kaldıklarını belirterek sis bulutlarının üzerinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Turizm işletmecisi Haluk Sönmez de Pokut Yaylası'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Yüzlerce yayla var ama Pokut bir başka. Pokut Yaylası mankene benzer. Çoğu zaman sisle kaplanıyor ve her zaman güzelliğini göstermiyor. Misafirlerimize kendi ürettiğimiz balı, sütü ikram ediyoruz. Gelenlerde çok memnun kalıyor" diye konuştu.
Rize'nin Ayder Yaylası da 9 günlük bayram tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu. Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylaya ulaşanlar yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı, kurulan salıncaklarda sallandı, piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştıKaradeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştıKaradeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştıKaradeniz yaylaları tatilcilerle doldu, taştı

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