Karadeniz yaylalarında bayram renkleri

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'ndeki yaylalar, eşsiz güzelliğiyle her geçen gün doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor. Büyük kentlerde yaşayan Karadenizliler ile yerli- yabancı turistler, Kurban Bayramı'nda tatillerini yaylalarda geçirdi. Tatilciler, görenleri hayran bırakan yayla manzarasının keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra büyük kentlerde yaşamını sürdüren Karadenizliler de tatillerini memleketlerinde geçirdi. Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran yaylalarına çıkan tatilciler, doğa ile baş başa kaldı. Yaz mevsiminde yeşile bürünen Karadeniz yaylalarında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakırken, tatilde yaylalara çıkanlar da doğayla iç içe oldu. Tatil için memleketlerine gelenlerin üzerlerindeki yöresel kıyafetlerle yaylarındaki yerleşim alanlarında besledikleri hayvanları merada otlatması renkli görüntüler oluşturdu. Yerli- yabancı pek çok turistin ziyaretçi akına uğrayan yaylalara fotoğraf tutkunları da ilgi gösterdi. Yaylalarda foto safari turları düzenlenirken, özelikle yaylacıların rengarenk yaşamları fotoğraflanmaya çalışıldı. Yaz mevsimi süresince kalınan yaylalarda beslenen hayvanların sütünden elde edilen tereyağı ve peynir çeşitleri ise bölgeye akın eden yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Hayvancılık yaparak, geçimlerine katkı sağlayan yaylacıların, kış mevsimi için de yiyeceklerini ve yakacaklarını stoklayarak, ekim aylarında köylerine inmesi bekleniyor.