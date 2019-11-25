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Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirmek için Giresun’un Kümbet, Koçkayası ve Kulakkaya yaylalarına akın etti.Güneşli havanın ve bol oksijeninin tadını çıkartanlar bol bol selfie yapmayı da ihmal etmedi.Öte yandan, 2019 yılının 11 aylık döneminde tesisleri kullanan ve konaklayan turist sayısı 330 bin 153 olduğu Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı.

Doğu Karadeniz’de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.
Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirmek için Giresun’un Kümbet, Koçkayası ve Kulakkaya yaylalarına akın etti.
Güneşli havanın ve bol oksijeninin tadını çıkartanlar bol bol selfie yapmayı da ihmal etmedi.
Öte yandan, 2019 yılının 11 aylık döneminde tesisleri kullanan ve konaklayan turist sayısı 330 bin 153 olduğu Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı.

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