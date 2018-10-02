Karadeniz yaylalarından dönüş vakti

EYÜP ELEVLİ/BURAK ALTUNÖZ - Uçsuz bucaksız ormanları, tertemiz havası, doğal kaynak suları, yemyeşil vadilerin arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, havaların soğumasıyla sakinleriyle vedalaşmaya başladı. Bol oksijeni, temiz havası, yemyeşil çayırları ve menderesleri ile gözde olan Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda, yılın son demleri yaşanıyor. Nisan ayında yaylaya çıkan yerli halk, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Sofralarında tüketmek üzere bazı ürünler de yetiştiren yayla sakinleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını serin havada otlatarak yaklaşık 6 aylık yayla vaktinin sonuna geldi. Havaların soğumasıyla vatandaşların büyük bölümü yaylalara veda ederken, özellikle çok sayıda küçükbaş hayvanı bulunan besiciler ise son hazırlıklarını yapıyor. Çimlerle kaplı mendereslerin bulunduğu alan ile çevresinde koyunlarını otlatan vatandaşlar, bir yandan da yetiştirdikleri patates, kara lahana gibi ürünleri topluyor. Yayla sakinleri, olası terör olaylarına karşı yayla evlerinde erzak bırakmamaya özen gösteriyor.

Hayvancılıkla uğraşan 87 yaşındaki Hasan Çoban, AA muhabirine, nisan ile ekim ayı arasında 60 koyunuyla yaylada kaldığını söyledi. Yayla otunun hayvanlar açısından iyi olduğunu ifade eden Çoban, "Koyun gütmek soğuk olmadığı zaman rahat, soğuk olduğunda zor. Sabah 5 gibi hayvanları dışarıya çıkarıyoruz, akşam 8'e kadar yayılıyor. Ben de onlarla ilgileniyorum." dedi. Babası gibi kendisinin de küçük yaştan bu yana hayvancılıkla uğraştığını anlatan Çoban, yayla sakinlerinin çoğunun yayladan ayrıldığını, az sayıda kişinin kaldığını kaydetti. - "Gün boyunca koyunları otlatıyorum" 6 çocuk babası 58 yaşındaki Azmi Cödel ise hava şartlarına bağlı olarak koyun sürüsüyle yaylada vakit geçirdiğini belirtti. Burada gün boyunca koyunları otlattığını kaydeden Cödel, şöyle devam etti: "Yaylada son günler. Biz de bu hafta gidebiliriz. Giden çok oldu, kimse kalmadı gibi. Sadece koyunları olanlar kaldı. Bundan sonra her an gitme zamanı. 4'üncü ayda buraya çıktık. Hayvanlarımızı otlattık. Şimdi 10'uncu ayda Allah izin verirse köyümüze döneceğiz. Evlerde yiyecek bırakmayacağız. Kapıları da kilitleyip gideceğiz."

Cödel, 10 seneden bu yana bu işle uğraştığını belirterek, "100 tane koyunumuz var. Bu işi zevkle yapıyoruz. Tabii ki buranın havası çok güzel ama yağış olduğu zaman burada düzen şaşıyor. Zevkle bunu yapıyoruz." diye konuştu. Ailesiyle yaylada kalan Bilal İren de (43) 150'ye yakın koyunun yanı sıra inek ve tavuk da beslediklerini anlatarak, "Hayvanlarımızı burada daha rahat bakıyoruz. Yayılım bol oluyor. Yemden de tasarruf yapıyoruz. Ayrıca eti de iyi oluyor. Dedemin zamanından beri yaylacıyız. Ben yaylada doğup büyüdüm. Hala da yaylacılığa devam ediyorum." ifadelerini kullandı. İren, yaylada gündüzleri sıcak, akşamları serin bir hava olduğuna işaret ederek, "Hava soğumaya başladığı için hayvanlarımız şu anda tam doymuyor. Doysa bile soğuktan zayıflama süresine geldiği için köye göçüyoruz. Muhtemelen de bir hafta içerisinde köyde olacağız." dedi. Yayladan dönüşte, evlerinde erzak bırakmadıklarına dikkati çeken İren, olası terör olaylarına karşı yayla evleri için gereken tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.