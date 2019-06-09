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Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

Kastamonu, Çorum ile Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu, Sinop ve Çorum'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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