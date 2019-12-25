HABER
  3. Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)

Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları, söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada devam eden yangınların da söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları, söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada devam eden yangınların da söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 4, Rize'de 4 ve Samsun'da 2 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61'inin söndürüldüğü belirtildi.
TRABZON'DA 2 GÜNDE 55 YANGIN ÇIKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) ise Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınından 51'inin kontrol altına alındığı açıklandı. Kentteki 4 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "OGM, 23 Aralık 2019’dan bu yana Trabzon’da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38’ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon’daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon’a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular" denildi.
Trabzon genelindeki yangınlarda can kaybının olmadığı da belirtilen açıklamada, "Ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor" denildi.
ORDU'DA FINDIK BAHÇELERİ YANDI
Ordu'da, 2 gün önce başlayan örtü ve orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük fındık bahçesi, kül oldu. Kent genelindeki 56 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Öte yandan gece şiddetli fırtınada Akkuş, Aybastı, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinin bazı mahalle ve yaylalarında evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın en çok Kabadüz'de etkili olduğu belirtildi. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarda, elektrik telleri koptu. İlçelerde, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildiDEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
15 Temmuz Şehitler Otogarı'nı Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek15 Temmuz Şehitler Otogarı'nı Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Hamile kadına koca şiddeti! "Ölmek istemiyorum"

Hamile kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diyen kadın hakkında istenen ceza belli oldu

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" demişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.