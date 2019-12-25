Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)

ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları, söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada devam eden yangınların da söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 4, Rize'de 4 ve Samsun'da 2 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61'inin söndürüldüğü belirtildi.

TRABZON'DA 2 GÜNDE 55 YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) ise Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınından 51'inin kontrol altına alındığı açıklandı. Kentteki 4 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "OGM, 23 Aralık 2019’dan bu yana Trabzon’da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38’ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon’daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon’a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular" denildi.

Trabzon genelindeki yangınlarda can kaybının olmadığı da belirtilen açıklamada, "Ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor" denildi.

ORDU'DA FINDIK BAHÇELERİ YANDI

Ordu'da, 2 gün önce başlayan örtü ve orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük fındık bahçesi, kül oldu. Kent genelindeki 56 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Öte yandan gece şiddetli fırtınada Akkuş, Aybastı, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinin bazı mahalle ve yaylalarında evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın en çok Kabadüz'de etkili olduğu belirtildi. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarda, elektrik telleri koptu. İlçelerde, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

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