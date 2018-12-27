Karadeniz’de 801 köy yolu kardan kapandı

TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 801 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 86, Rize'de 19, Gümüşhane'de 247, Bayburt'ta 59, Giresun'da 164, Artvin 36, Çorum 170, Ordu 16 ve Amasya da 4 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bölgede gece yarısı başlayan kar yağışının, bugün de etkisini artırarak sürdüreceği belirtildi. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki illerin yüksek kesimlerinde yer alan ilk ve orta dereceli okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.

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