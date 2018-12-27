HABER

Karadeniz’de 801 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 801 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz’de 801 köy yolu kardan kapandı

TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 801 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 86, Rize'de 19, Gümüşhane'de 247, Bayburt'ta 59, Giresun'da 164, Artvin 36, Çorum 170, Ordu 16 ve Amasya da 4 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bölgede gece yarısı başlayan kar yağışının, bugün de etkisini artırarak sürdüreceği belirtildi. Kar yağışı nedeniyle bölgedeki illerin yüksek kesimlerinde yer alan ilk ve orta dereceli okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz’de 801 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 801 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 801 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 801 köy yolu kardan kapandı

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Sivas'ta 469 yerleşim yeri ulaşıma kapandıSivas'ta 469 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen motosikletliye kaskEmniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen motosikletliye kask
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan duyurdu: Davayı kazandık

Berat Albayrak'tan çok konuşulacak paylaşım: Atılan iftira...

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Özel sığınaklar ve ısıtıcılarla kışı rahat geçirecekler

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

TEM'de kaza! Otogar bağlantı yolunda trafik kilit

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan soygun! 2 saat boyunca...

İsmail Saymaz'dan olay iddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda infaz çağrısı yapıldı

Gündemi sarsacak iddia: O isim için infaz emri verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.