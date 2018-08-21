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Karadeniz'de "acemi kasap"lar hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kurban keserken yaralanan 432 kişi hastaneye başvurdu

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 432 kişi kurban keserken yaralandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bazıları hayvanların darbesi sonucu, bazıları da kesici aletlerle yaralandı.

Trabzon'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan ve kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 9'u ağır 79 kişi hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 parmağını kestiğini belirterek, "İneğin kafasını keserken parmaklarımı kestim. Önce Tonya'da pansuman yaptırdım. Oradan kemik hastanesine gittim. Oradan da buraya sevk ettiler çünkü kemiğimi de kesmişim. Şimdi de tekrar yaylaya gidiyorum." ifadesini kullandı.

Akçaabat ilçesinde kurbanlığını keserken aldığı darbe sonucu 6 kaburgası kırılan 55 yaşındaki Osman Ark da Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ark'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rize'de kurban kesimi sırasında yaralanan 123 kişi hastanelere müracaat etti.

Yaralılardan 6'sı hastanelerin ortopedi servislerinde tedavi altına alındı, durumu ağır olan bir kişi ise Trabzon'a sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan 116 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Giresun'da 20, Ordu'da 77, Artvin'de 27, Gümüşhane'de 56, Bayburt'ta da 50 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu.

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acemi kasap Trabzon

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