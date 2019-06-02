HABER

Karadeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor.

Karadeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarı

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor. İlçede kadınlar ve kız çocukları Ramazan Bayramı'nda giymek için 13 parçadan oluşan 'Ağasar' diktirdi.
Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde, 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafet 'Ağasar'ı giymeye devam ediyor. Kadınlar ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi özel gün ve törenlerde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbiselerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. Yörede kadınlar ve kız çocukları Ramazan Bayramı için 13 parçadan oluşan 'Ağasar' kıyafetler diktirdi. Şalpazarı'ndaki terzilerde bayram yoğunluğu yaşandı. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırladı.
Şalpazarı'nda oğlu Ali Yamaç ile birlikte 'Ağasar' diken terzi Pembe Yamaç, Türkiye'den ve Avrupa‘dan gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandığını söyledi. İlçedeki ilk kadın terzi olduğunu anlatan Pembe Yamaç, "Bu işi sürdürmesem belki de bu gelenek bitmişti. 47 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlçenin ilk kadın terzisiyim. Yıllarımı bu mesleğe verdim. Kızların da cıvıl cıvıl olması benim sayemde. Bundan ötürü çok mutluyum. Burada oğlumla birlikte çalışıyoruz ama siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Bu işe gönül verdim" dedi.
Kadınlar da bayrama giyecekleri yeni elbiseler için sipariş verdiklerini belirterek yıllardır 'Ağasar' kıyafet geleneğini yaşattıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarıKaradeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarıKaradeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarıKaradeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Baklavacıların yoğun bayram mesaisiBaklavacıların yoğun bayram mesaisi
(Özel) Kastamonu’da 1991 model el yapımı aracı görenler, dönüp bir daha bakıyor(Özel) Kastamonu’da 1991 model el yapımı aracı görenler, dönüp bir daha bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.