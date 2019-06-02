Karadeniz'de 'Ağasar' modası rüzgarı

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor. İlçede kadınlar ve kız çocukları Ramazan Bayramı'nda giymek için 13 parçadan oluşan 'Ağasar' diktirdi.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde, 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepniler'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafet 'Ağasar'ı giymeye devam ediyor. Kadınlar ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, düğün, bayram gibi özel gün ve törenlerde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbiselerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. Yörede kadınlar ve kız çocukları Ramazan Bayramı için 13 parçadan oluşan 'Ağasar' kıyafetler diktirdi. Şalpazarı'ndaki terzilerde bayram yoğunluğu yaşandı. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırladı.

Şalpazarı'nda oğlu Ali Yamaç ile birlikte 'Ağasar' diken terzi Pembe Yamaç, Türkiye'den ve Avrupa‘dan gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandığını söyledi. İlçedeki ilk kadın terzi olduğunu anlatan Pembe Yamaç, "Bu işi sürdürmesem belki de bu gelenek bitmişti. 47 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlçenin ilk kadın terzisiyim. Yıllarımı bu mesleğe verdim. Kızların da cıvıl cıvıl olması benim sayemde. Bundan ötürü çok mutluyum. Burada oğlumla birlikte çalışıyoruz ama siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Bu işe gönül verdim" dedi.

Kadınlar da bayrama giyecekleri yeni elbiseler için sipariş verdiklerini belirterek yıllardır 'Ağasar' kıyafet geleneğini yaşattıklarını söyledi.