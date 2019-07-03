HABER

Karadeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının, bu sene aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi.

Karadeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyor

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de, son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının, bu sene aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek, atmosferin dengesini bozduğunu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla da can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelanların tetiklendiğini belirtiyor.
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de sel sularına kapılarak, kaybolduğu sel felaketi sonrası Karadeniz'de ani ısınan deniz suyu tehlikesi gündeme geldi. Karadeniz'de, son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının, bu sene aniden 26 dereceye yükseldiği belirlendi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselip, atmosferin dengesini bozduğunu belirten uzmanlar, oluşan lokal şiddetli yağışlarla can ve mal kayıplarına yol açan sel ile heyelanların tetiklendiğine dikkat çekti. Mevsim normalleri üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı nedeniyle ani yağışların süreceği Karadeniz Bölgesi'ne yeni uyarılar da yapılıyor.
'KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR'
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son yıllarda tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi. Bunun etkilerini belli bölgelerde belli zamanlarda gözlemlediklerini kaydeden Demir, "Bölgemizde oluşacak olan, hem küresel iklim değişimini tetikleyen hem bölgemizdeki yağış rejimini ve buna bağlı olarak iklimi etkileyen parametreler var. Bunların başında bölgemizde yapılan hidroelektrik santrallerin (HES) kontrolsüz ve düzensiz olmasından tutun da bölgemizdeki su kaynaklarının doğru kullanılamamasına kadar pek çok parametre var" dedi.
'YAZ DÖNEMİ KOLAY GEÇMEYECEK'
Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda, özellikle Karadeniz'de, deniz suyu sıcaklığında artış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, şunları söyledi:
"Bunun zaman içinde artarak devam etmesi, elbette bölgemiz için çok ciddi tehdit. Deniz suyu sıcaklığının artması, hem bölgedeki ortalama sıcaklığa hem buharlaşma etkisine hem de buna bağlı olarak 'hidrolojik çevrim' dediğimiz dönüşüme etki ediyor. Suyun ani buharlaşması ve buna bağlı tekrar yağış olarak Karadeniz'in dağlarından geri dönmesi demek. Ayrıca deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz'in dağlarının tepesinde oluşturulan yüzey su gölleriyle birleşince oralarda da ani buharlaşmalar oluyor. Bunların sonucu olarak ani sellerin yaşanması doğal bir süreç. Buna bağlı olarak da önümüzdeki yine beklemediğimiz yüksek kuraklık tehlikesine de dikkat çekmek lazım. Son zamanlarda alınan veriler bizi fazlasıyla tedirgin ediyor. Elimizdeki veriler yaz döneminin çok kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Elimizdeki veriler ani sellerin ve bunun beraberinde de ani kuraklıkların yaşanacağını gösteriyor. Biz eğer bir damla suyun döngüsünü değiştirirsek bir damla suyun yaşam olduğu bilincini kaybedersek o zaman susuzluğun getireceği felaketleri hep birlikte yaşarız."
'KARADENİZ'İ YEŞİL TUTAN PINARLAR KURUMAYA BAŞLADI'
Karadeniz Bölgesi'ne 400'ün üzerinde HES yapıldığını belirten Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:
"Bu HES'lerin hepsi için olumsuz görüş bildirmek doğru değil. Faydalı olanları var, zararlı olanları var. Şunu net olarak ortaya koymalıyız ki eğer bir HES; doğasına, çevresine, doğal ekosisteme zarar veriyorsa bunu savunmak mümkün değil. Karadeniz Bölgesi'nde yapılan HES'lerin de maalesef yüzde 70- 80'i bu şekilde plansız veya yanlış planla yapılan HES'ler. HES'lerin asıl problemi, bulundukları bölgelerde oluşturdukları yüzey suları. Her yapılan HES, o bölgede yeni yüzey göleti oluşturuyor. Dağların tepesinde oluşturulan bu göletler güneşlenme ile buharlaşma oluşturacaktır. Buharlaşma da bölgedeki hidrolojik döngüyü etkileyip değiştirecektir. Karadeniz'in dağlarının tepesine 400 yeni su göleti yaparsanız bu göletlerin oluşturacağı buharlaşma, bu bölgede ani selleri ve ani kuraklıkları tetikleyebilir. Şu anda Karadeniz'in yaşadığı en büyük problemlerden biri; Karadeniz'i yeşil tutan pınarlar kurumaya başladı. Bu pınarların kurumasındaki ana sebeplerden biri HES'lerin yapıldığı yerdeki suların farklı yerlerde toplanması. Ekosisteme verilen zarar pınarları da etkiliyor. Karadeniz dağlarında akan pınarları yavaş yavaş kaybetmekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyorKaradeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyorKaradeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyorKaradeniz'de, ani ısınan deniz suyu tehlikesi sürüyor

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladıDikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı
Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdilerYayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Dehşeti yaşadılar! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.