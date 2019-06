Karadeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 9 binanın yıkıldığı, yollar, köprüler ve tarım arazilerinin hasar gördüğü sel ve heyelanların nedenleri araştırılıyor. Bölgede can ve mal kayıplarına yol açan sel ve heyelanlara neden olan şiddetli sağanak yağışlara deniz suyunun ani ısınmasının etkisi üzerinde duruluyor. Karadeniz'de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığı bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanları tetiklediğine dikkat çekiyor.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRÜ: DENİZ SUYU ISI ARTIŞI YAĞIŞLARDA ETKEN

Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, deniz suyunun ısınmasının yağışlar üzerinde etkisi olduğunu belirterek “Deniz suyu önceki yıllara oranla biraz daha fazla arttı. Deniz suyu üzerindeki artış da yağışlarda önemli bir etken olmaktadır. Ama sadece olay deniz suyunun ısınmasına bağlanamaz. Deniz suyu sıcaklığı neticede yağışlar üzerinde bir etkendir. Şimdiden temmuz ve ağustos ayı için ekstrem durumları beklemek çok doğru değil. Şu anda mevsim normallerinde bir sıcaklık bekliyoruz. Trabzon’da sahil kesiminde yaşanan yağış önce deniz üzerinde başladı. 4 saat deniz üzerinde yıldırım düşmesi ve yağışlar oldu. Sonrasında 2 saat boyunca sahil kesiminde oldu. Deniz üzerinde ısınma ve buharlaşmadan kaynaklı oluşan bir oluşumdu bu. Çok şükür yıldırım ve yağış etkisinin büyük bölümünü deniz üzerinde bıraktı” dedi.

'TOPRAK SUYA DOYDU, HEYELAN RİSKİ VAR'

Son bir haftadır metrekareye düşen 60 kilogram yağışın toprağı yeterince doyurduğunu ve heyelan riski oluştuğunu ifade eden Ceylan, "Son bir haftadır bölgemizde kuvvetli yağışlar mevcut. Dolayısı ile kuvvetli yağışlar bölgemizin de topografik özelliği olarak yer yer istemediğimiz üzücü olaylara neden oldu. Çok bulutlu kuvvetli sağanak yağışlar bölgemizde lokal olarak metrekareye 60 kilograma varan yağışların düşmesine neden oldu. Yağışlar bölgemizde yaşanan sel felaketlerinden dolayı halkımızın tedirgin olmasına neden oldu. Meteoroloji olarak gerek uydudan gerekse radardan an ve an hava durumunu takip etmekteyiz. Bir haftadır düşen yağışlar toprağı yeterince doyurdu. Bundan sonrasında düşecek olan yağış miktarı çok fazla olmayacak ama doymuş toprak üzerinde yüzey akışına neden olacağı için dere yataklarında ve alçak yerlerde birikintilere neden olacaktır. Heyelan hadiseleri de bölgemizde buna bağlı olarak gözlemlenecektir” dedi. Vatandaşların cep telefonlarına meteorolojinin hava tahmin uygulamasını yüklemelerini isteyen Ceylan, hava durumunun bu sayede an ve an takip edilebileceğini sözlerine ekledi.