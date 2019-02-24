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'Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, sürülerin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan kıyılarına yönelmesi ve av mevsiminin sonuna gelinmesi nedeniyle tezgahlarda azalan hamsinin yerini istavrit ve mezgit aldı.

'Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım'

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de, sürülerin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan kıyılarına yönelmesi ve av mevsiminin sonuna gelinmesi nedeniyle tezgahlarda azalan hamsinin yerini istavrit ve mezgit aldı. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Herkes 'Karadeniz'de balık azaldı' diyor; ancak azalmadı. Bizde uygulanan avcılık yasaklarıyla bu kadar balık tutabiliyoruz. Karadeniz coğrafyasında avcılık yasaklarının ortak olması lazım" dedi.
Karadeniz'de balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürürken, son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu da geride bırakıp, hamsiye yöneldi. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri; Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlamasıyla dönüşe geçse de balıkçılar, hamsiden umduğunu verimi bulamadı. Tezgahlarda, hamsinin yerini ise istavrit aldı.
'AVCILIK YASAKLARIYLA BU KADAR BALIK TUTABİLİYORUZ'
Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Malkoç, bölgede balığın azalmadığına dikkat çekerek, Karadeniz'de avcılığın son 1 aya kadar iyi olduğunu daha sonra hamsinin denizin karşı kıyısına göç ettiğini söyledi. Malkoç, "Şu an bizde istavrit ve mezgit var. Hamsi karşı kıyılarda var. Bizde olan hamsinin de boyu kurtarmıyor. Ne yazık ki biz burada olan hamsiyi tutmuyoruz, onlar karşıda tutuyor. Herkes 'Karadeniz'de balık azaldı' diyor; ancak Karadeniz'de balık azalmadı. Bizde uygulanan avcılık yasaklarıyla bu kadar balık tutabiliyoruz. Karadeniz coğrafyasında en fazla yasak olan ülke biziz. Aslında şu an bizde onlardan çok hamsi var; ancak yasaklarımıza uygun olmadığı için avlayamıyoruz" diye konuştu.
'AVCILIK, ARTIK KARŞI KIYILARDA DAHA ÇOK OLUYOR'
Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması gerektiğini savunan Malkoç, "Ülkemizde olan yasaklardan dolayı bizim balıkçılarımız Gürcistan’a gidip orada avlanıyorlar. Buradaki balık sanayimizin hepsi oraya taşındı. Karadeniz'de her yıl 500 bin ton balık tutulurdu. Yine aynı balık tutuluyor; ancak önceden bunun 300 bin tonunu biz tutuyorduk, artık tutamıyoruz. Bize göre Karadeniz coğrafyasında avcılık yasaklarının ortak olması lazım. Samsun bölgesi balık ihracatında birinci bölge. Şu ana kadar karaya en fazla balık çıkarılan yer burası; ama ne yazık ki yanlış yapılan düzenlemelerle önümüz kesiliyor. Her sene bu zamanlarda hamsi tutuyorduk. Karşı kıyılarda bu kadar balıkçılık olmuyordu. Artık avcılık karşı kıyılarda daha çok oluyor" dedi.

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'Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım''Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım''Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım''Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması lazım'

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