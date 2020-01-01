Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de avlanan balık miktarının azalması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Samsun'da vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini söyledi.

Karadeniz'de av sezonu devam ederken, son bir haftadır avlanan balık miktarındaki azalma, fiyatların yükselmesine neden oldu. Samsun'da balıkçı tezgâhlarını ağırlıklı olarak barbun, mezgit ve istavrit doldururken, vatandaşlar artan fiyatlardan yakınıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Balık avının azalması ve fiyatlardaki artış nedeniyle hem balıkçılar, hem de vatandaşları dertli. Vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğini belirtti.

'HAMSİ BU YIL KÜÇÜK VE AZ'

Balıkçı Ahmet Aydemir, avlanan balık miktarında düşüş olduğunu belirterek, "Denizden balık çıkmıyor. Çiftlik balıkları olmasa tezgâhları kapatacağız. Mezgidin kilosu 40, barbunun kilosu 50 TL, buzhane hamsisinin kilosu 15 TL, istavrit ve tirsi kilo 20 TL. Fiyatlar çok yüksek. Sezon hızlı başladı, ama çabuk bitiyor diyebiliriz. Şu an durum hiç iç açıcı değil. Belirli bir kesime hitap ediyoruz, garibanın balık yeme şansı hiç yok. Gelen fiyatları soruyor, almadan gidiyor fiyatlar yüksek diye. Özellikle hamside de çok sorun var. Önceki yılarda hamsi avı ekimde başlıyordu, martın sonuna kadar devam ediyordu. Bu yıl hamsi çok küçük ve az. Eylülün ortalarında hamsi sezonu başladı, Aralık ayında bitti. 15 gündür hamsi yok. Hep buzhane hamsisi satıyoruz. Fiyatların bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum. Ne yazık ki sezonu böyle kapatabiliriz" dedi.

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