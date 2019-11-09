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Karadeniz’de balık bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birliklte balıkçılar, açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.  Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kimi zaman istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'de deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birliklte balıkçılar, açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor.

Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kimi zaman istenen avı gerçekleştiremeyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesi ile açıldıkları denizde bereketli av dönemi geçiriyor. Deniz suyunun da soğumaya başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan balıklar tezgahları dolduruyor. Karadeniz’de hamsi 7.5 TL, karagöz 35 TL, sarıkanat 60 TL, barbunya 40 TL, palamut 35 TL, zargana ise kilosu 25 TL’den satılıyor.

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, “Balık çeşidimiz bol olduğundan ilgi çekmesi için tezgahımızı süslüyoruz. Gelen insanların dikkatini de çekiyor. Bu yıl balık bol” dedi.

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