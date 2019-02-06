HABER

Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi açıklarında, içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi battı. Balıkçılardan biri, 400 metre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Balıkçı Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, sabah saatlerinde balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Ancak tekne Taşburun köyü açıklarında denizdeki dalga nedeniyle alabora olup, battı. Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu suda kaybolurken, Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzdü. Yaklaşık 400 metre yüzerek, kıyıya çıkmayı başaran Şeref Kara, cep telefonuyla polisi arayarak, yardım istedi. Şeref Kara, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, kaybolan iki balıkçı için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sırasında Murat Azaklıoğlu'nun cesedi bulundu. Hayati Kara'yı arama çalışmaları sürerken, Sinop'tan da dalgıç ekibi istendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Başıboş köpekler besi çiftliğinde 3 koyunu telef ettiBaşıboş köpekler besi çiftliğinde 3 koyunu telef etti
Menfezde ölü bulunduMenfezde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.