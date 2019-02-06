Karadeniz'de balıkçı teknesi battı: 2 ölü (2)

KAYIP BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI
Teknenin batması sonucu kaybolan balıkçı Hayati Kara'nın da cesedine ulaşıldı. Kara'nın cesedi, denize balık avlamak için attıkları ağın içinde balık adamlar tarafından bulundu. Kara'nın cesedi, Sahil Güvenlik botu ile İnebolu Limanı'na getirilip ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayati Kara'nın kardeşi Şeref Kara'nın kıyıya yüzerek kurtulduğu olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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