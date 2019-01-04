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Karadeniz'de balıkçılara kuvvetli rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak: - "Kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esen ve saatteki hızı 40 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar sebebiyle denize açılmamız mümkün olmadı"

SİNOP (AA) - Karadeniz'de olumsuz hava koşulları, balıkçıların denize açılmasına engel oldu.

Bölgede saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denize açılamayan ve teknelerini Sinop iskelesine demirleyen balıkçıların bekleyişi devam ediyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarıları dikkate alan balıkçıların kendilerine en güvenli liman olarak Sinop'u seçtiklerini söyledi.

Kentte şu an 30'a yakın balıkçı teknesi bulunduğuna işaret eden Bayrak, "Kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esen ve saatteki hızı 40 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar sebebiyle denize açılmamız mümkün olmadı." dedi.

Balıkçılar olarak fırtınanın durmasını beklediklerini dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Kış mevsimi, kar yağışı açısından olmasa da rüzgar bakımından bölgemizde sert geçiyor. Dolayısıyla rüzgardan en fazla etkilenen balıkçılar oluyor. Bölgemiz genelinde yine sert esen rüzgarla karşı karşıyayız. Denize açılmamız mümkün değil. O nedenle Türkiye'nin farklı illerinden gelen balıkçılarla iskelede havanın normale dönmesini bekliyoruz. Hava düzelir düzelmez tekrar arkadaşlarımız 'Vira Bismillah' diyecek."

Bayrak, rüzgara rağmen tezgahlarda balık çeşitlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Koylarda avlanan küçük balıkçı teknelerimiz var. Onların ağlarına takılan balıklar tezgahlarımızda yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Ali Bayrak balıkçı Karadeniz sinop Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

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