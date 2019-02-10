HABER

Karadeniz'de balıkçıların ağına fener balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti - Balıkçı Zeki Kanal: - "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık"

SİNOP (AA) - Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı.

Balıkçı Zeki Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu söyledi.

Kırk yıllık balıkçılık hayatında ilk kez ağlarına fener balığı takıldığını aktaran Kanal, "Balığı gördüğümüzde bizler de şaşırdık çünkü daha önce hiç karşılaşmamıştık." dedi.

- "Daha çok Ege ve Akdeniz'de görülür"

Fener balığının neden Karadeniz'e geldiğinin araştırılması gerektiğini söyleyen Kanal, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.

Kanal, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki balığa 400 lira fiyat konulduğunu kaydetti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Geceyi kuyuda geçiren inek 12 saat sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldıGeceyi kuyuda geçiren inek 12 saat sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldı
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde incelemelerde bulunduFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Zeki Kanal fener balığı Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.