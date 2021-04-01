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  4. Karadeniz’de batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

Karadeniz’de batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

01.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.Olay Karadeniz’in Kandıra açıklarında Dikili mevki’inde meydana geldi.

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında arıza yaparak sürüklendikten sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasından kurtarıldı.
Olay Karadeniz’in Kandıra açıklarında Dikili mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yaparak sürüklenen ve yardım çağrısı yapan balıkçı teknesi bir süre sonra batmaya başladı. Batan tekneden denize atlayan 3 kişi, yardım çağrısı üzerine hızla bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından dalgalar arasında kurtarıldı. Ekiplerin botuna alınan 3 kişi, kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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