HABER

Karadeniz’de batan gemiden 7 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Samsun açıklarında batan gemiden 7 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.Olay, saat 08.00 sıralarında Samsun’a 80 mil(130 km) mesafede açık sularda yaşandı.

Samsun açıklarında batan gemiden 7 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Olay, saat 08.00 sıralarında Samsun’a 80 mil(130 km) mesafede açık sularda yaşandı. Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden alınan sinyal üzerine Samsun ve Sinop’tan iki Sahil Güvenlik gemisi bölgeye sevk edildi. Ancak Samsun’dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri döndü. Samsun’dan ayrıca Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye hareket etti. Gemiden helikopterle ilk etapta kurtarılan 4 kişi Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi daha sağ kurtarıldı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 3 mürettebat ile cesetler helikopterler ile Samsun Havaalanına getiriliyor. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gemide toplam 13 mürettebat vardı. Bunların 9’u Ukrayna, 2’si Azerbaycan, 2’sinin de Rus uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Karadeniz’de batan gemiden 7 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.