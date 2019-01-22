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Karadeniz'de batan geminin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

Karadeniz'de, Samsun açıklarında batan 7 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinin, bir mürettebatına daha ulaşıldı.

Yaprak KOÇER,SAMSUN,(DHA) Karadeniz'de, Samsun açıklarında batan 7 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinin, bir mürettebatına daha ulaşıldı. Gemi kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un cesedi, geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde bulundu.

Samsun'da, 7 Ocak'ta kıyıya yaklaşık 77 mil açıkta Panama Bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 helikopter ile Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla sürdü.
Saat 09.05'te Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter, saat 09.54'te 13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kuru yük gemisinden 7 mürettebat kurtarılırken, 6 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı. Batan gemide öldükleri belirtilen 2 mürettebatın, cesetlerine ulaşılması için de arama çalışmaları sürdürüldü.

12 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 mürettebatın daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, Kayıp olan Azeri vatandaşı kaptan Turbat İsmayilov'un geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde Rusya Tuapse Limanı 48 mil açığında Venuatu Bayraklı MV NURS isimli gemi tarafından tespit edildi. 19 Ocak 2019 tarihinde Novorossiysk Limanında Rusya yetkililerine teslim edilmiştir. Diğer kayıp olan mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir denildi.

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