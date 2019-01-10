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Karadeniz'de batan geminin kurtarılan mürettebatı taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında 3 gün önce batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden sağ kurtulan 7 mürettebat, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de, Samsun açıklarında 3 gün önce batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden sağ kurtulan 7 mürettebat, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret eden mürettebat, kendilerinin kurtaran ekibe teşekkür etti.

Samsun'da 7 Ocak günü saat 08.10'da, kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop’tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti.

Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter, saat 09.54’te13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile ölen 2 kişinin cenazesi, Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslar ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaybolan 4 mürettebattan 2'sinin cenazesi de önceki gün bulundu. Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirlenen gemideki 13 mürettebattan 11'inin Ukrayna, 2'sinin ise Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edildi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise 1 helikopter ve 2 botla sürdüğü bildirildi.

Tedavileri tamamlanan 7 Ukraynalı gemici bugün taburcu edildi. Mürettebat ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile birlikte Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

Mürettebat, arama- kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren görevliler adına Vali Kaymak'a teşekkür etti. Yasynskyi ise "4 kişiyi kaybettiğimizi duyunca çok üzüldük. 7 kişinin ise kurtulduğunu öğrenince sevindik. Olayı haber alır almaz hemen Samsun'a geldim. Çok teşekkür ediyorum herkese, profesyonelce ve insanca yardımda bulunuldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Kurtarmaya çalışanlar hayatını tehlikeye attı. Türk devletine çok teşekkür ederiz" dedi.

Vali Kaymak ise "Kayıp iki mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak hava şartları çok kötü. Biz de 7 mürettebatı sağ olarak kurtardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Yasynskyi ve beraberindeki 7 kişi, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

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