Karadeniz'de batan geminin mürettebatı: 5 dakikada suya gömüldü

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de, Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen ancak henüz cansız bedenlerine ulaşılamayan 4 mürettebatı arama çalışmaları 1 helikopter ve 2 botla devam ediyor. Batan gemiden kurtarılan 7 mürettebat ise sahil güvenlik ve savcılığa ifade verdi. Denizdeki fırtınada dalga boyunun 20 metreyi aştığını anlatan mürettebat, dev dalgaların ön kısmını koparıp 2'ye böldüğü geminin 5 dakika içinde sulara gömüldüğünü anlattı.

Samsun'da dün saat 08.10'da kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti.

Saat 09.05'te Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54’te13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 cenaze helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLEN 4 KİŞİNİN CENAZELERİ ARANIYOR

Batan gemide öldükleri belirtilen 4 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılması için de arama çalışmaları sürüyor. Samsun Valiliği, bölgedeki çalışmaların 1 helikopter ve 2 bot ile devam ettirildiğini açıkladı.

Öte yandan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 gemi mürettebatı dün gece diğer 2 mürettebatın bulunduğu kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11'inin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

'DALGA 2'YE BÖLDÜ GEMİ 5 DAKİKADA BATTI'

Karadeniz'de, Samsun açıklarında batan 'Volga-Balt 214' adlı Panama bandıralı yük gemisinin kurtarılan 7 mürettebatı sahil güvenlik ekipleri ve savcılığa da ifade verdi. Denizdeki fırtınalı hava nedeniyle dalga boyunun 20 metreyi aştığını anlatan mürettebat, dev dalgaların geminin ön kısmını kopardığını ve 2'ye bölünen geminin aniden su almaya başladığını anlattı. Tahliye ettikleri geminin 5 dakikada sulara gömüldüğünü belirten mürettebat, 4 saat boyunca denizdeki dalgalarla boğuştuklarını ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldıklarını ifade etti. Mürettebat, soğuk denizde donmamak için sürekli hareket edip, vücut ısılarını artırmaya çalıştıkları ve bu sayede hayatta kalmaya çalıştıklarını da ekledi.