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Karadeniz'de burun estetiğinde artış

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

DÜNYANIN 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz’de, son yıllarda burun estetik ameliyatlarında artış yaşanıyor.

Karadeniz'de burun estetiğinde artış

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- DÜNYANIN 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz’de, son yıllarda burun estetik ameliyatlarında artış yaşanıyor. Karadenizli kadınların estetik ameliyatta tercihi ise Petek Dinçöz'ün burnu oluyor.
Rize’de, 2000 yılında Çay Televizyonu tarafından düzenlenen ‘Altın Burun’ yarışmalarında 8,8 santimlik burnu ile birinci olan Artvinli Mehmet Özyürek dünyanın en uzun burnuna sahip olması nedeniyle de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Genetik olarak uzun burunları ile tanınan Karadenizliler son yıllarda estetik ameliyatlara yöneldi. Karadeniz’de, burun estetik ameliyatlarında artış yaşanıyor. Bölgede estetik ameliyatların merkezi haline gelen Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde, 3 doktor ayda 240 dolayında ameliyat gerçekleştiriyor. Karadenizli kadınların estetik ameliyatta tercihi ise sanatçı Petek Dinçöz burnu oluyor. Hastalara yüz şekline uygun bilgisayar ortamında tasarlanan burun estetikleri uygulanıyor. Karadenizlilerin yanı sıra Trabzon’a, Ortadoğu ve Almanya’dan gelen turistler de estetik ameliyat yaptırıyor.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, burun estetiğinde son yıllarda artış yaşandığını belirterek, ayda 240 dolayında estetik ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Uraloğlu, "Ayda 80 burun ameliyatı yapıyoruz. Bölümde 3 doktoruz. Hafta içi 5 gün iki ameliyathanede operasyon yapıyoruz. Bu da ortalama ayda 240 ameliyat yapıyor. Türkiye’de en çok burun estetiği yapan il olarak, bölge olarak rekor kırıyoruz. Burun ameliyatları konusunda son derece tecrübeliyiz" dedi.
‘SANATÇI FOTOĞRAFLARI İLE GELİYORLAR’
Estetik yaptırmak isteyen bazı kişilerin sanatçıların fotoğrafını eline alıp hastaneye geldiklerini anlatan Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, "Trabzon’da sanatçıların fotoğrafını getirip, ‘bunun gibi burun istiyorum’ diyen hastalarımız var. En çok Petek Dinçöz burnu isteniyor. İlginç olan o sanatçının burnu da estetik. Tabii hastalar ne kadar fotoğrafla gelseler de biz hastanın yüz şekline uygun olan ne varsa onu bilgisayar ortamında hastaya gösteriyoruz. Hastada bu şekilde bir güven oluşuyor ve bize rahatlıkla güvenip ameliyat oluyor. Bizim için doğallık çok önemli. Doğal ölçüler kaçırıldığında pinokyo burnu dediğimiz burun delikleri gözükebiliyor. Bunlara deforme olmuş, aşırı estetik diyoruz" diye konuştu.
‘BÖLGE İNSANI İRİ BURUNLU’
Bölge insanının genetik olarak iri bir burun yapısına sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uraloğlu, "Hastalarımız arasında estetik olsun diye yaptıran da var. Ancak burnu kırık ya da sağlık sorunu olduğu için yaptıranlarda var. 18 yaşın altındaki hastalarımızın ameliyatını ailelerin kontrolü dâhilinde yapıyoruz. Gelişimini tamamlamayan bireylerin ameliyat yapılması ilerde sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Trabzon’da kadınlar ve erkekler arasında burun estetiği operasyonları eşit oranlarda. Bölgenin genetik yapısı itibariyle erkeklerde burun sorunu ciddi bir şekilde var. Hareketli bir bölgeyiz, ağaçtan düşen bu yüzden burun kemiği kırılan ve estetik olan çok hasta var. Şehir dışından özellikle İstanbul’dan gelen çok fazla hastamız var. İstanbul’da fiyatlar çok pahalı olduğu için insanlar Trabzon’u tercih ediyor. Yine özellikle yaz aylarında Almanya ve Ortadoğu’dan, Gürcistan’dan gelen hastalarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de burun estetiğinde artışKaradeniz'de burun estetiğinde artışKaradeniz'de burun estetiğinde artışKaradeniz'de burun estetiğinde artış

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