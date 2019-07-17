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Karadeniz’de çıkan hortum Soçi’yi yerle bir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Karadeniz’de çıkan hortum, Rusya’nın Soçi şehrinde yerleşim yerlerine zarar verdi.Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ve yaz dönemlerinin en çok turist çeken şehirlerinden Soçi’de sabah saatlerinde hortum felaketi yaşandı.

Karadeniz’de çıkan hortum, Rusya’nın Soçi şehrinde yerleşim yerlerine zarar verdi.
Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ve yaz dönemlerinin en çok turist çeken şehirlerinden Soçi’de sabah saatlerinde hortum felaketi yaşandı. Soçi’nin Karadeniz kıyılarında çıkan hortum kısa sürede şehrin sahillerini vurdu. Hortum içine aldığı her şeyi fırlatarak felakete neden oldu. Yaşanan hortum felaketi Soçi sahillerinin yanı sıra Adler sahillerinde de etkili oldu. Özellikle sahillerde bulunan kafelerin çatılarını söküp atan hortum, şehrin iç kesimlerine doğru bazı evlerin çatılarına da zarar verdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hortum nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direklerinin zarar görmesiyle elektrik kesintilerinin olduğunu, Soçi sahili üzerinde bulunan tren yolu hattının zarar görmesi nedeniyle tren seferlerinin aksadığını açıkladı. Açıklamada, hortum nedeniyle şu ana kadar ölü ve yaralı ihbarının olmadığı fakat maddi zararın büyük olduğu belirtildi.

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