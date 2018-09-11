Karadeniz'de 'dolguda toprak' tartışması

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusunda kullanılan tarım toprağı tartışmalara neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılacak projede, dolgu için tarım toprağı kullanıldığını belirterek, "5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nu hiçe sayılıyor ve toprak katliamı yapılıyor" dedi. Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'ndeki tünele kadar olan alanda yapılacak sosyal ve kültürel yaşam alanı için deniz dolgusu sürdürülüyor. 800 bin metrekarelik dolguda uygulanacak proje ile sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği tematik alanlar oluşturulacak. 30 milyon liraya mal olacak proje dolgusunda kullanılan tarım toprağı tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekip, dolguda oluşturacağı risklere işaret etti. 'TARIM TOPRAĞI YOK EDİLEMEZ' Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan, 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılacak projede, dolgu için tarım toprağı kullanıldığını söyledi. Pehlivan, "Trabzon sahillerinin 88 kilometresi çoğunlukla tarım toprağı ile dolduruldu. Burada acımasız bir katliam var. Hala yürürlükte olan 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na muhalefet ediliyor. Bu toprakların korunması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz. Kanun, 'Tarım toprağını korumamız gerekiyor' diyor. Tarım toprağı yok edilemez, tahrip edilemez. İnsanların yaşam kaynağı toprak. Bunun için kanun koyucular kanun çıkarmışlar. 'Ne yapılabilir?' dersek, Karadeniz’in Trabzon’una dökülen bu toprakları alıp atıl durumdaki alanlarda ıslah projeleri ile değerlendirsek inanın bütün Karadeniz’in sebze ihtiyacını karşılarız. Toprağın güzelliğine bakın. Bir daha 12 bin yıl sonra bu toprak oluşacak. Bu çok uzun bir süreç bunu insan ömrünün görmesi mümkün değil" diye konuştu. 'ZEMİN SAĞLAMŞALTIRILMASSA ÇÖKME OLABİLİR' Peyzaj yapımında kullanılan toprağın dolgu olarak harcandığını kaydeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen ise projede çökmelerin olacağını öne sürerek, şunları söyledi: "Trabzon’da yapılan bütün dolgularda aynı problemler yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Peyzajda kullanılan toprakla maalesef dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırmaya gitmeleri gerekiyor. Eğer işlem yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir. Daha önceden de Akyazı dolgusunda odalar birleşip, orada yapılan dolgu çalışmasına karşı fikirlerini beyan etmişlerdi. Orada da ham zemin dolgu toprağı olarak kullanılan toprak örtü toprağı olarak kullanıldığı için daha sonra yapılan işlemlerde fore kazık sayısı artış gösterdi. Beşirli’den Ganita’ya kadar olan alanın doldurulması söz konusu. Bu alandaki deniz ekosisteminin ne kadar incelendiğini bilmek gerekiyor." Öte yandan 119 kilometrelik sahil şeridinin 85 kilometresi doğal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86'sını dolguyla kaybetti.

