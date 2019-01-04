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Karadeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtu

Esra AKSU-Mehmet Can PEÇE/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize'de ise fırtınada ağaçlar devrildi.
Sinop'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Korucuk Mahallesi Camisi'nin minaresi kısmen yıkıldı. Fırtınada ayrıca, kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Polis ekipleri, çatının uçtuğu yolda önlem aldı. Çatının çevreye yayılan parçaları görevliler tarafından toplandı. Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri de limana sığındı.
Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Menders Bulvarı'nda fırtınada bazı ağaçlar devirildi. Karayoluna devrilen ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin de çatıları uçtu.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtuKaradeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtuKaradeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtuKaradeniz'de fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtu

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