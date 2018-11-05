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Karadeniz'de geleceğin golfçüleri yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, denize dolgu yapılarak kurulan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan 18 çukurlu golf sahasında 7-17 yaş grubundaki 70 öğrenci, golf öğreniyor.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, denize dolgu yapılarak kurulan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan 18 çukurlu golf sahasında 7-17 yaş grubundaki 70 öğrenci, golf öğreniyor.

Kentte, 2016 yılında denizin doldurulmasıyla elde edilen ve bu özelliğiyle dünyada tek olan alanda açılan Samsun Golf Kulübü Sahası, bu yıl 9 çukurdan 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz’in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahada, çocuklara golf eğitimi veriliyor. Yapılan yetenek değerlendirme testleri sonucunda kulübe kabul edilen 70 çocuk, burada golf öğreniyor. 7-17 yaş aralığındaki çocuklara verilen eğitimle geleceğin golfçüleri yetiştiriliyor. Yazın haftanın 5 günü kışın ise 2 günü antrenman yapan öğrenciler, turnuvalara da katılmaya başladı.

Samsun Golf Kulübü'nde görevli golf antrenörü Çağatay Ural, kentteki golf sahasının Karadeniz Bölgesi'nde tek olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu spor zengin sporu olarak biliniyor. Halk bazen 'Acaba pahalı mıdır, yapabilir miyiz?' diye yaklaşıyor. Ancak burası halka açık bir spor kulübü. Bizim düşüncemiz, halk bu sporu tanısın ve daha çok golf oynayan kişi olsun. Bölge halkı bu spor ile yeni tanıştı. Buna rağmen çok güzel bir ilgi var. Yetenekli olan bu çocuklarımızı golf sporunda eğitip başarılı sporcular olmaları için çalışıyoruz. Çocukların hepsi çok yetenekli. Amacımız, eğitim alan 70 öğrencimiz arasından şampiyon sporcular çıkarmak" dedi.

SAMSUN GOLF KULÜBÜ SAHASI

Samsun'da 2016 yılında yapılan golf sahası, dünyada ilk ve tek olan 'deniz doldurularak yapılan golf sahası' özelliğini taşıyor. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete geçirilen Samsun Golf Kulübü Sahası, Türkiye standartlarının üzerindeki altyapısıyla ilgi görüyor. Atakum sahilinde 650 dönüm açık alan üzerinde kurulu,18 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarıldı. 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk golf sahası ile kentte spor turizminin canlandırılması da amaçlanıyor.

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