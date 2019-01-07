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Karadeniz'de gemi battı; 4 mürettebat kurtarıldı (Ek) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.  İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

ANKARA (DHA)

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