Karadeniz'de gemi battı; 4 mürettebat kurtarıldı (Ek) 

İçişleri Bakanlığı'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.
ANKARA (DHA)
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