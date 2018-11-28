HABER

Karadeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

TRABZON'da sahil güvenlik ekiplerince denizde gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Karadeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadı

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da sahil güvenlik ekiplerince denizde gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar, denizden yükselen dumanları görünce panik yaşadı. Helikopter destekli tatbikatta, ekipler yangını kısa süre söndürdü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yenimahalle sahili Faroz Limanı açıklarında gemi yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği, denizde alevler içindeki gemiyi gören çevre sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Bu sırada, tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar denizden dumanların yükseldiğini görünce durumu, polise ve itfaiyeye bildirdi. Sahil güvenliğe ait helikopter ve botlarla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar bir taraftan büyük şaşkınlık yaşadı, diğer taraftan da rahat bir nefes aldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlarını durduran bazı sürücüler de olan biteni merakla izleyip, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadıKaradeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadıKaradeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadıKaradeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadı

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltıBabalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltı
FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (2)FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

50 köylü komşuyla 'yasak aşk' yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladı!

Yasak aşk iddiası köyü karıştırdı! 50 kişi evi basıp...

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Münevver Karabulut cinayetinde sır olan 700 bin Euro ile ilgili gelişme

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

Üzerine kuma getirildi intihar etti! Mahkemeden flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.