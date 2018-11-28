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Karadeniz'de gemi yangını tatbikatı; habersiz vatandaşlar panik yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

TRABZON'da sahil güvenlik ekiplerince denizde gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da sahil güvenlik ekiplerince denizde gemi yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar, denizden yükselen dumanları görünce panik yaşadı. Helikopter destekli tatbikatta, ekipler yangını kısa süre söndürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Yenimahalle sahili Faroz Limanı açıklarında gemi yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği, denizde alevler içindeki gemiyi gören çevre sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Bu sırada, tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar denizden dumanların yükseldiğini görünce durumu, polise ve itfaiyeye bildirdi. Sahil güvenliğe ait helikopter ve botlarla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar bir taraftan büyük şaşkınlık yaşadı, diğer taraftan da rahat bir nefes aldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlarını durduran bazı sürücüler de olan biteni merakla izleyip, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

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