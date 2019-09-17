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Karadeniz'de hamsi bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

    Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Balıkçı tezgahları, sezonla birlikte hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini umut ediyor.

BALIKÇILAR MEMNUN

Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "Hamsi İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop'a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 20 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 15 liraya geriledi" dedi. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan da, "Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor. Tahminime göre hamsi bir hafta içinde 10 TL'ye kadar düşerö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Havadan hamsi avı detay

-Balıkçı tezgahları detay

-Balıkçı İbrahim Coşkunarslan açıklamaları

-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Karadeniz’de hamsi bolluğuKaradeniz’de hamsi bolluğu
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