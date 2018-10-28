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Karadeniz'de hamsi sezonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de,1 Eylül'de sona eren av yasağı ile balıkçılar ağlarını denize bıraktı.

Esra AKSU SİNOP, (DHA) KARADENİZ'de,1 Eylül'de sona eren av yasağı ile balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Son 10 yılın en bereketli palamut avı sezonu geride kalan Karadeniz'de beklenen hamsi avı başladı. Sinop'ta denize açılan teknelerle ilk hamsi avı gerçekleştirildi. 1 Eylül'de sona eren av yasağı ile balıkçıların ağlarını denize bıraktığı Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut avı sezonu yaşandı. Palamutun ardından beklenen hamsi avıda başladı. Karadeniz'de soğuyan hava ile birlikte hamsi sürüleri ortaya çıktı. Sinop'ta denize açılan teknelerle ilk hamsi avı gerçekleştirildi. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, teknesiyle açıldığı denizde 350 kasa hamsi ile kıyıya döndü. Sezonun ilk Karadeniz hamsisi kilosu 10 liradan tezgahlarda yerini aldı. Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamsi ilk günden ilgi gördü. Vatandaşlar tezgahlara çıkan sezonun ilk hamsisini kısa sürede tüketti. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, av yasağından sonra balıkçı teknelerin ilk defa hamsi avına çıktığını ve ilk seferde 350 kasa hamsi ile geri döndüklerini söyledi.Karabulut, Sezonun ilk hamsisini yakaldık. Teknemizde 350 kasa hamsimiz vardı. Şükür olsun. Biz hamsiye umut etmedik ancak hamsi kendini gösterdi. Bu sene hamsiden yana çok umudumuz yok ancak inşallah olur. Herkes bol bol hamsi yer dedi. HAMSİ AVI TARTIŞILMIŞTI Karadeniz'de, av sezonu öncesi hamsi için uzmanlar uyarılarda bulunmuştu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karadeniz?de hamsinin bir araya gelip, ekonomik bir sürü oluşturmasının henüz söz konusu olmadığını belirterek Bu noktada kasım ayını görmemiz lazım değerlendirmesinde bulunmuştu.

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