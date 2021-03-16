HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadeniz’de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı

Karadeniz’de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı

16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun’un ilçelerinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişi, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı merkezli başlatılan operasyonda, Çarşamba, Terme, Canik ve Ordu’nun İkizce ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişiye kaldıkları evde baskın düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun’un ilçelerinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişi, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı merkezli başlatılan operasyonda, Çarşamba, Terme, Canik ve Ordu’nun İkizce ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişiye kaldıkları evde baskın düzenlendi. Şahısların ev ve ahırlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda hayvanlara ait boş kulak küpesi ve farklı il ve ilçelerden çalındığı öğrenilen büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda jandarma asayiş ekipleri 13 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma genişletilerek devam ediyor.
Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
İşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli olduİşte askerlik sevk tarihleri 2021 | Er ve erbaş celp tarihleri belli oldu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Üçüncü bir ittifak mı geliyor?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Sosyal medyada kadınlara cinsel içerikli sorular soran kişi bakın neden yapmış

Cinsel içerikli sorular sorup sosyal medyada paylaştı

İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Gamze Pamuk Ateşli kimdir? Gamze Pamuk Ateşli nereli ve kaç yaşında?

Gamze Pamuk Ateşli kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.