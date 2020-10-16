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  4. Karadeniz'de HES'ler: "Cennet vadiler beton cehennemine döndü"

Karadeniz'de HES'ler: "Cennet vadiler beton cehennemine döndü"

16.10.2020 22:21 | Son Güncelleme

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin üçüncü bölümünde, halkın verdiği mücadele neticesinde HES şirketlerinin geri adım attığı yerlerden biri olan Rize'nin Fındıklı ilçesine değiniyoruz.

Karadeniz'de HES'ler: "Cennet vadiler beton cehennemine döndü"

https://www.youtube.com/watch?v=Zlyu7XYips4

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin üçüncü bölümünde, halkın verdiği mücadele neticesinde HES şirketlerinin geri adım attığı yerlerden biri olan Rize'nin Fındıklı ilçesine değiniyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi Sinan Erensü ile 2000'li yıllardan itibaren enerji sektöründe yaşanan özelleştirmelerle boyut ve coğrafya değiştiren HES yatırımlarını ve bu yatırımların bölge yaşamına etkisini ele alıyoruz.

Haber & Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

Grafikler: Mesut Ersöz, Osman Kaytazoğlu

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