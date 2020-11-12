Karadeniz'de HES'ler: "Deremizi ranta yem etmeyeceğiz"

https://www.youtube.com/watch?v=Qr79ZtFQLYk

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan ve çevre yaşamına etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin beşinci bölümünde köylerinin içinden geçen derenin üzerine yapılması planlanan HES'e karşı mücadele eden Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik köyü halkı ile konuştuk.

Köylüler, kanalizasyon suyunun yıllardır arıtılmadan köylerindeki dereye bırakıldığını ve HES yapıldığı takdirde deredeki suyun azalıp sağlıklarını tehdit edeceğini söylüyor.

Yöre halkı planlanan HES'in imar planının iptal edilmesini ve yürütmenin durdurulmasını talep ediyor. Dava süreci devam ediyor.

Haber - Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

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