Karadeniz'de HES'ler: 'Köylümüz vaatlere kandı, gözümüz hayallerle boyandı'

https://www.youtube.com/watch?v=IOEaFzDORps

Karadeniz'deki hidroelektrik santrallerin (HES) insan yaşamına ve çevreye etkilerini incelediğimiz video-haber serimizin ikinci bölümünde Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'ndeyiz.

Vadisi, bölgede 2000'li yılların ortalarından itibaren HES yapılan ilk yerleşim yerlerinden biri.

Bugün vadide 6 HES faaliyet gösteriyor.

Vadi üzerindeki Buzlupınar ve Çataldere köylerinde yaşayanlar, HES'lerle birlikte köylerde yaşananları ve yıllar içinde değişen hayatlarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber - Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

Grafikler: Mesut Ersöz

https://www.youtube.com/watch?v=8hlmYNMwo40

