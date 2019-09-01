HABER

Karadeniz'de "istavrit" bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 05:48 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Samsun'daki balıkçılar kasa kasa istavrit avladı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Canik ve Dereköy'deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 04.00 civarlarında "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar kasa kasa istavrit avladı.

Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize çıkan "Cemal Kaptan" adlı gırgır teknesinde ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı.

Kentte yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Halil Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni etti.

Sezonun ilk gününde istavrit avladıklarını belirten Tural, "Vira bismillah diyerek ağlarımızı attık. İlk ağı bir saat sonra çektik. 120 kasa istavrit aldık. Bereketli olsun. İlk ağdan bol balık geldi." diye konuştu.

Balıkları kasalara koyup kıyıdaki kamyona yükleyen balıkçılar, yeniden ağ atmak için denize açıldı.

Kentte Alaçam, Dereköy, Canik, Yakakent ve Terme limanlarında 630 teknenin olduğu belirtildi.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Yasak sona erdi balıkçılar "Vira Bismillah" dediYasak sona erdi balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık balıkçı İstavrit Samsun tekne Vira Bismillah

En Çok Okunan Haberler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kınada muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Muhtarın silahından çıkan kurşun can aldı!

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Minibüs dolmuş durağına daldı: Yaralılar var

İki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılara ilk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!

İlk müdahaleyi muhabir ve eşi yaptı!

İstanbul'da hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 80 kişi birden!

Bursa'da düğün sonrası korkunç kaza! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Ağlar toplandı, balıkçılar denize açıldı! 'Vira Bismillah!'

Ağlar toplandı, balıkçılar denize açıldı! 'Vira Bismillah!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.