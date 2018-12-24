HABER

Karadeniz'de istavrit bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

KARADENİZ’deki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı.

Karadeniz'de istavrit bolluğu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ’deki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.
Sinopta balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Sinop balıkçılarından Eşref Balyemez, "İstavrit 5 liraya kadar düştü. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavrit sarıyor. İstavrit bolluğu var bu sene" dedi. Balık alan Şengül Karasu ise "Ben istavrit almaya geldim. Çok seviyoruz. Her zaman yediğimiz bir balık. İstavrit 5 lira. Daha önce 10 liraydı. Memnunuz. Düşsün daha da düşsün. Sinop'ta balığı daha ucuz fiyatlara yiyelim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de istavrit bolluğuKaradeniz'de istavrit bolluğuKaradeniz'de istavrit bolluğuKaradeniz'de istavrit bolluğu

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Antalya'nın, gönüllü Almanya elçisiAntalya'nın, gönüllü Almanya elçisi
Oyuncu Göksal Kaya, Atatürk'ün emir erinin mezarını ziyaret ettiOyuncu Göksal Kaya, Atatürk'ün emir erinin mezarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

Başsavcılık'tan dikkat çeken Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

Başsavcılık'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.