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Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" dedi, ağlarını attı. Balıkçı tezgahlarını, istavrit, mezgit ve barbun balıkları doldurdu.

Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" dedi, ağlarını attı. Balıkçı tezgahlarını, istavrit, mezgit ve barbun balıkları doldurdu.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Samsun'da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu.
Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek, "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerini dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz" dedi.
Nedim Abdik ise Karadenizliler için balığın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Yeni av sezonu başladığı için mutluyuz. Karadeniz'de her evde sıkça balık yenir. Sezon başladı taze balıklarda tezgahlarda yerini almış. Ben de mezgit aldım. Bu yıl balık bol olacak diye bir beklenti var. İnşallah bol olur. Bolca balık tüketiriz" diye konuştu.

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Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketiKaradeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketiKaradeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketiKaradeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

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