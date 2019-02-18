Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' böceği tehlikesi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından 'kahverengi kokarca' tehlikesi ortaya çıktı. Günde 30 kilometre yol kateden, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılacak. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da kuruldu.

Doğu Karadeniz'de, son yıllarda görülen farklı böcek türleri tarım ürünlerine zarar veriyor. Çay bitkisine zarar veren 'Ricania simulans' adlı, 'vampir' diye de bilinen kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen 'turunçgil uzun antenli teke böceği' ile mücadele yürütülüyor. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'Drakula' olarak adlandırılan 'turunçgil uzun antenli teke böceği'nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi kokarca' adı verilen ve günde 30 kilometre yol kateden böceğin, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile de biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.