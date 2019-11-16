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Karadeniz’de kalkan balığı kotasında en büyük pay Türkiye’ye

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz’de aşırı avcılık nedeniyle stokları azalan kalkan balığıyla ilgili avcılıkta kota uygulamasına geçileceğini belirterek, “Bu kapsamda Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu tarafından Karadeniz’deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak belirlendi ve bu miktar Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz’de aşırı avcılık nedeniyle stokları azalan kalkan balığıyla ilgili avcılıkta kota uygulamasına geçileceğini belirterek, “Bu kapsamda Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu tarafından Karadeniz’deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak belirlendi ve bu miktar Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü. Burada en büyük payı 497 ton ile Türkiye aldı” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye ve dünyada denizlere olan ilginin her geçen gün arttığını ve değerli bir hayvansal protein kaynağı olan balık stoklarından daha fazla pay elde etmek için ülkelerin birbiriyle yarışa girdiğini söyledi.
Bu mücadelelerden birinin geçen hafta Karadeniz’de kalkan balığı kota paylaşımında yaşandığını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) geçen hafta Atina’da bir toplantı yaptı. Toplantıda, Karadeniz’deki kalkan balığı stoklarının aşırı avcılığa maruz kalması nedeniyle, türün korunması ve stoklarının iyileştirilmesi amacıyla bir takım düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda Karadeniz’deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak hesaplandı ve avcılığın kotayla yönetilmesine karar verildi. Belirlenen bu miktar da Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü. Ülkemizin yoğun müzakereleri sonucunda en büyük pay yüzde 58 (497 ton) ile Türkiye’nin oldu. Bu kota, 2020 yılından itibaren üç yıl boyunca uygulanacak. Alınan bu kotanın, ülkemiz ve Karadeniz’de avcılık yapan balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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